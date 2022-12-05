Новости часа: поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД после схода вагона с рельсов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД после схода вагона с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба.

Около 300 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья в 2023 году. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Загрузка отелей горных курортов в Сочи в первой декаде 2023 года превысит 90%. Об этом сообщили местные власти.