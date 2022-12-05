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Новости

19:45

Транспорт

Новости часа: поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД после схода вагона с рельсов

Новости часа: поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД после схода вагона с рельсов

Участок Калужско-Рижской линии метро откроют досрочно 6 декабря

Движение между станциями метро "Октябрьская" и "Новые Черемушки" откроют досрочно

"Аэрофлот" отключил систему развлечений в полете

Участок метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закрыт до 7 декабря

Ограничение движения поездов ввели на Калужско-Рижской линии метро до 7 декабря

Столичные электробусы будут отапливать с помощью биотоплива

Новости часа: около 50% торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах – Мишустин

Участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт до 7 декабря

Участок Калужско-Рижской линии метро закрыли до 7 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД после схода вагона с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба.

Около 300 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья в 2023 году. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Загрузка отелей горных курортов в Сочи в первой декаде 2023 года превысит 90%. Об этом сообщили местные власти.

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