Участок метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закрыт до 7 декабря

Участок Калужско-Рижской линии метро закрыт для пассажиров с прошедших выходных. Поезда не ходят между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки".

Москвичам приходится ездить не привычным маршрутом, а по другим веткам подземки, а также на компенсационных автобусах и трамваях. Пассажиры, которые уезжали по делам и на работу ранним утром, оценили новую схему проезда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.