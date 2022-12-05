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14:30

Транспорт

Участок метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закрыт до 7 декабря

Участок метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закрыт до 7 декабря

Ограничение движения поездов ввели на Калужско-Рижской линии метро до 7 декабря

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Участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт до 7 декабря

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Участок Калужско-Рижской линии метро закрыт для пассажиров с прошедших выходных. Поезда не ходят между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки".

Москвичам приходится ездить не привычным маршрутом, а по другим веткам подземки, а также на компенсационных автобусах и трамваях. Пассажиры, которые уезжали по делам и на работу ранним утром, оценили новую схему проезда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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