Движение на Калужско-Рижской линии столичного метро восстановлено. Почти час поезда не ходили между "Октябрьской" станцией и "Новыми Черемушками". В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами.

Пассажиры в одном из составов застряли в тоннеле в полной темноте. А все из-за хулигана, который спрыгнул в тоннель, побежал навстречу поезду и забрался на его крышу. Мужчину сняли. По предварительным сведениям, он был под действие наркотических веществ. Нарушителю грозит большой штраф. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.