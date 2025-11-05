Решение о снятии санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" принял Дональд Трамп

Вашингтон официально снял санкционные ограничения с белорусской авиакомпании "Белавиа" и правительственного самолета Bombardier Challenger. Решение было принято лично президентом США Дональдом Трампом после встречи с белорусской стороной.

Этот шаг создает теоретическую возможность организации прямого авиасообщения между странами, однако эксперты выражают сомнения в его практической реализации. Основными препятствиями остаются запрет на пролет над территорией Евросоюза и ограниченный парк воздушных судов у авиакомпании.

