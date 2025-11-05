Минфин США снял санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Ограничения перестали действовать как для гражданских самолетов, так и для с бортов правительства страны.

О том, что санкции снимут, стало известно еще в сентябре. Это породило много слухов о том, что теперь россияне смогут пользоваться Минском, как транспортным хабом на пути в США. Однако до сих пор прямого авиасообщения между странами нет.

