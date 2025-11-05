Форма поиска по сайту

05 ноября, 13:15

Транспорт

США частично сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа"

Новости регионов: пассажирский паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи 5 ноября

Собянин: на дорогах Северо-Западного округа создали новые пешеходные переходы

Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции "Кленовый бульвар"

Россиян предупредили о мошенниках, которые пытаются нажиться на повышении утильсбора

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 ноября

"Новости дня": два маршрута в Москве стали более экологичными

Психологи предложили методы борьбы со страхом полетов

Движение ограничили по Рождественской улице в Москве

США частично сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Об этом сообщил генеральный директор перевозчика. Из-под ограничений также вывели самолет Bombardier Challenger, принадлежащий правительству Белоруссии.

О снятии санкций стало известно еще 11 сентября. Однако, как отмечает президент Белоруссии Александр Лукашенко, сохраняются так называемые хвосты, которые не позволяют авиакомпании работать в полную силу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

