США частично сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Об этом сообщил генеральный директор перевозчика. Из-под ограничений также вывели самолет Bombardier Challenger, принадлежащий правительству Белоруссии.

О снятии санкций стало известно еще 11 сентября. Однако, как отмечает президент Белоруссии Александр Лукашенко, сохраняются так называемые хвосты, которые не позволяют авиакомпании работать в полную силу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.