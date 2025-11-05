В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах в сторону области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.