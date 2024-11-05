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05 ноября, 10:45

Транспорт

Дептранс разработал более 20 типов элементов навигации для удобства пассажиров в Москве

Дептранс разработал более 20 типов элементов навигации для удобства пассажиров в Москве

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Дептранс разработал более 20 типов элементов навигации для удобства пассажиров в Москве. Кроме того, в ведомстве отметили, что для маломобильных жителей столицы были созданы карты доступности с указанием наличия лифтов и пандусов на станции.

Расписание поездов Савеловского направления МЖД изменится с 5 по 29 ноября. Изменения связаны с проведением работ по развитию инфраструктуры на нескольких участках перегона Дмитров – Савелово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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