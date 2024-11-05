05 ноября, 10:45Транспорт
Дептранс разработал более 20 типов элементов навигации для удобства пассажиров в Москве
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Дептранс разработал более 20 типов элементов навигации для удобства пассажиров в Москве. Кроме того, в ведомстве отметили, что для маломобильных жителей столицы были созданы карты доступности с указанием наличия лифтов и пандусов на станции.
Расписание поездов Савеловского направления МЖД изменится с 5 по 29 ноября. Изменения связаны с проведением работ по развитию инфраструктуры на нескольких участках перегона Дмитров – Савелово.
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