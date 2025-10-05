Форма поиска по сайту

05 октября, 09:30

Транспорт

Онлайн-сервис для оформления автотюнинга запустили на Госуслугах

МВД и Минцифры запустили на портале Госуслуг онлайн-сервис для оформления изменений в конструкцию автомобиля. Теперь автовладельцы смогут подать заявку на автотюнинг дистанционно.

Сначала проводится предварительная экспертиза в аккредитованной лаборатории, затем подается онлайн-заявка. После внесения изменений в автомобиль нужно пройти проверку безопасности и техосмотр, а затем получить свидетельство о соответствии и внести данные в ПТС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоДмитрий КозачинскийАртем Смахтин

