Онлайн-сервис для оформления автотюнинга запустили на Госуслугах

МВД и Минцифры запустили на портале Госуслуг онлайн-сервис для оформления изменений в конструкцию автомобиля. Теперь автовладельцы смогут подать заявку на автотюнинг дистанционно.

Сначала проводится предварительная экспертиза в аккредитованной лаборатории, затем подается онлайн-заявка. После внесения изменений в автомобиль нужно пройти проверку безопасности и техосмотр, а затем получить свидетельство о соответствии и внести данные в ПТС.

