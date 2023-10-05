В МВД устранили сбой в системе ГИБДД

В России произошел масштабный сбой в системе регистрации автомобилей. Автовладельцы, в том числе и в Москве, не только не могли поставить машину на учет, но и получить водительское удостоверение. К настоящему времени сбой устранили.

В МВД заверили, что их профильные специалисты активно решают проблему. Когда именно начался сбой в базе ГИБДД? И что теперь делать водителям, которым нужно поставить на учет свои машины? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.