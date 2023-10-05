Новости часа: Дептранс призвал водителей в Москве своевременно переходить на зимнюю резину

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс призвал водителей в Москве своевременно переходить на зимнюю резину. От холода летняя резина становится жесткой, из-за чего пропадает контроль управления автомобилем.

Пассажиры электричек Москвы и Подмосковья стали чаще перевозить домашних животных. Таковы данные ЦППК.

На ВДНХ открылся обновленный павильон Республики Узбекистан. В церемонии открытия приняли участие