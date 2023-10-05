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Новости

05 октября, 19:45

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Новости часа: Дептранс призвал водителей в Москве своевременно переходить на зимнюю резину

Новости часа: Дептранс призвал водителей в Москве своевременно переходить на зимнюю резину

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс призвал водителей в Москве своевременно переходить на зимнюю резину. От холода летняя резина становится жесткой, из-за чего пропадает контроль управления автомобилем.

Пассажиры электричек Москвы и Подмосковья стали чаще перевозить домашних животных. Таковы данные ЦППК.

На ВДНХ открылся обновленный павильон Республики Узбекистан. В церемонии открытия приняли участие

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