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05 октября, 14:30

Транспорт

Сбой в системе регистрации автомобилей зафиксировали в РФ

Сбой в системе регистрации автомобилей зафиксировали в РФ

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В России произошел масштабный сбой в системе регистрации автомобилей. Автовладельцы, в том числе и в Москве, не только не могут поставить машину на учет, но и получить водительское удостоверение.

В МВД заверили, что их профильные специалисты активно решают проблему. Когда именно начался сбой в базе ГИБДД? И что теперь делать водителям, которым нужно поставить на учет свои машины? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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