05 октября, 11:45Транспорт
Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в октябре
Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 меняется по выходным в октябре. Также изменения затрагивают аэроэкспрессы, сообщили в Дептрансе.
На центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалами интервалы будут увеличены до одного часа в промежутке с 11:00 до 16:00 по субботам и воскресеньям. Что касается аэроэкспрессов в Шереметьево, то часть поездов будут следовать от и до Савеловского вокзала с остановкой на Окружной.
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