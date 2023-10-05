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05 октября, 11:45

Транспорт

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в октябре

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в октябре

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Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 меняется по выходным в октябре. Также изменения затрагивают аэроэкспрессы, сообщили в Дептрансе.

На центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалами интервалы будут увеличены до одного часа в промежутке с 11:00 до 16:00 по субботам и воскресеньям. Что касается аэроэкспрессов в Шереметьево, то часть поездов будут следовать от и до Савеловского вокзала с остановкой на Окружной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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