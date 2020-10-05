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05 октября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Карту "Тройка" можно будет пополнять на турникетах Московского метро

Севший в поле под Новосибирском Airbus начали готовить к взлету

Москвичам сообщили, как изменится схема движения на Центральном транспортном узле

Сервису перевозок по требованию "По пути" исполнилось два года

Карту "Тройка" можно будет пополнять на турникетах столичного метро

Станция "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии метро

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 4 октября

Москвичам рассказали, как изменится схема движения на Центральном транспортном узле

РЖД назначат более 250 дополнительных поездов на ноябрьские выходные

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Второй маршрут регулярного речного транспорта ЗИЛ – Печатники связывает юг и юго-восток столицы по воде. Например, путь из Печатников до Нагатинского Затона займет 12 минут, на городском транспорте – около 40 минут.

"Мэр Москвы Сергей Собянин запустил второй речной регулярный маршрут электрических судов. На шести оборудованных причалах работают 36 сотрудников ЦОДД. Они окажут помощь при посадке и объяснят, как оплатить поездку", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

После запуска МЦД-4 число машин на прилегающих магистралях снизилось на 3–5%. Меньше автомобилей стало на шоссе Энтузиастов – на 2,9 тысячи и на Киевском шоссе – на 1,8 тысячи. На Боровском шоссе теперь на 1,3 тысячи меньше машин, а на Носовихинском – на 0,6 тысячи.

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