Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Второй маршрут регулярного речного транспорта ЗИЛ – Печатники связывает юг и юго-восток столицы по воде. Например, путь из Печатников до Нагатинского Затона займет 12 минут, на городском транспорте – около 40 минут.

"Мэр Москвы Сергей Собянин запустил второй речной регулярный маршрут электрических судов. На шести оборудованных причалах работают 36 сотрудников ЦОДД. Они окажут помощь при посадке и объяснят, как оплатить поездку", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

После запуска МЦД-4 число машин на прилегающих магистралях снизилось на 3–5%. Меньше автомобилей стало на шоссе Энтузиастов – на 2,9 тысячи и на Киевском шоссе – на 1,8 тысячи. На Боровском шоссе теперь на 1,3 тысячи меньше машин, а на Носовихинском – на 0,6 тысячи.