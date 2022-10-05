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Транспорт

На Кубу впервые за семь месяцев прилетели чартеры с туристами из РФ

На Кубу впервые за семь месяцев прилетели чартеры с туристами из РФ

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На Кубу прилетели первые за семь месяцев самолеты с российскими туристами. Два чартера прибыли на курорты Варадеро и Кайо-Коко впервые после закрытия европейского неба для российских лайнеров.

Согласно данным сервиса Flightradar, новый маршрут на Кубу проходит в обход европейских стран через Атлантику, Норвежское и Баренцево моря. Следующие рейсы на кубинские курорты ожидаются уже через неделю. Об этом сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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