Пять новых выделенных полос для общественного транспорта откроют с 23 октября

С 23 октября в городе заработают пять новых выделенных полос для общественного транспорта. Самая важная полоса будет расположена на Профсоюзной улице. Половина жителей ТиНАО едет к станции метро "Теплый стан" по этой улице, поэтому между МКАД и началом выделенной полосы водители регулярно вставали в затор.

Выделенная полоса на Каховке и улице Наметкина растянется почти на три километра. Еще одну полосу организуют на улице Мусы Джалиля. Время проезда там должно сократиться с пяти до трех минут.

Самая длинная полоса – семь с половиной километров – будет на Филатовском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.