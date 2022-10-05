Проезд по платным дорогам в РФ может подорожать до восьми рублей за километр

Проезд по платным дорогам в России может подорожать до восьми рублей за километр. Но это коснется не всех трасс. Минтранс планирует проиндексировать тарифы на тех участках, где оплата не менялась 6–7 лет.

Придется ли искать объездные пути до Питера или Сочи? И как резко будут меняться цены? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.