Движение поездов МЦД теперь можно отследить в приложении "Метро Москвы"

Движение поездов МЦД можно отследить в приложении "Метро Москвы". Теперь можно узнать, когда состав прибудет на станцию и сверить расписание.

Правда, пока новая функция находится в тестовом режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.