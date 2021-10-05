Телезрителям предложили отгадать станцию метро на Некрасовской линии

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Некрасовской линии метро. Ее главная особенность – это светоотражающие плафоны-купола. Весь дизайн отсылает к исторической архитектуре региона, в честь которого платформу и назвали. Основные цвета теплые и спокойные – бежевый, желтый, коричневый. Станция молодая, ей полтора года.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.