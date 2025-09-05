05 сентября, 07:15Транспорт
Водителям напомнили об ответственности за ДТП с животными и птицами
Автоюристы напомнили водителям об ответственности за наезд на птиц и животных. Даже сбитый голубь может повлечь штраф или стать поводом для уголовного дела.
По закону дикие животные считаются собственностью государства, а домашние – владельца. За ущерб природе водитель обязан выплатить компенсацию. Если автомобилист покинул место происшествия, санкции ужесточаются.
При умышленном наезде на животное возможен крупный штраф или лишение свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.