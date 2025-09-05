Водителям напомнили об ответственности за ДТП с животными и птицами

Автоюристы напомнили водителям об ответственности за наезд на птиц и животных. Даже сбитый голубь может повлечь штраф или стать поводом для уголовного дела.

По закону дикие животные считаются собственностью государства, а домашние – владельца. За ущерб природе водитель обязан выплатить компенсацию. Если автомобилист покинул место происшествия, санкции ужесточаются.

При умышленном наезде на животное возможен крупный штраф или лишение свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.