Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 07:15

Транспорт

Водителям напомнили об ответственности за ДТП с животными и птицами

Водителям напомнили об ответственности за ДТП с животными и птицами

В Москве пройдет 20-й парад исторического транспорта 6 сентября

"Московский патруль": в России увеличилось число смертельных аварий с питбайкерами

"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на 100-й маршрут в Москве

Оплата по биометрии заработала на всех турникетах еще двух линий столичного метро

В Москве робот-доставщик проехал перед авто с мигалкой, чтобы тот его пропустил

Станция "Народное Ополчение" метро Москвы будет принимать 30 тыс пассажиров в сутки

Оплата по биометрии появилась на турникетах еще двух линий метро Москвы

Водитель электросамоката выехал на Каширское шоссе в Москве

"Это Москва. Инфраструктура": ночные маршруты

Автоюристы напомнили водителям об ответственности за наезд на птиц и животных. Даже сбитый голубь может повлечь штраф или стать поводом для уголовного дела.

По закону дикие животные считаются собственностью государства, а домашние – владельца. За ущерб природе водитель обязан выплатить компенсацию. Если автомобилист покинул место происшествия, санкции ужесточаются.

При умышленном наезде на животное возможен крупный штраф или лишение свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортживотныевидеоДарья ЕрмаковаРумина КенжалиеваДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика