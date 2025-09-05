В Москве пройдет 20-й парад исторического транспорта 6 сентября

В Москве 6 сентября пройдет 20-й парад исторического транспорта. После шествия на Чистопрудном бульваре откроется выставка трамваев и ретроавтомобилей.

В департаменте транспорта предупредили, что в связи с мероприятием временно перекроют движение автомобилей на нескольких улицах в центре города.

Также будет запрещена парковка на отдельных участках Чистопрудного бульвара и Белгородского проезда с 00:00 субботы и до конца программы. Горожан просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.