В столице открыты 18 причалов на маршрутах регулярного речного электротранспорта

Новые причалы для электросудов заработали в Москве. Одна новая остановка появилась на маршруте – Киевский – Парк Фили, а еще три – на маршруте – ЗИЛ – Печатники. Теперь речной транспорт стал доступнее для жителей Пресненского и Даниловского районов, а также Нагатинского затона и Нагатино-Садовников.

На данный момент в столице открыты 18 остановок на маршрутах регулярного речного электротранспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.