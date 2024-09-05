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05 сентября, 19:45

Транспорт

В столице открыты 18 причалов на маршрутах регулярного речного электротранспорта

В столице открыты 18 причалов на маршрутах регулярного речного электротранспорта

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Новые причалы для электросудов заработали в Москве. Одна новая остановка появилась на маршруте – Киевский – Парк Фили, а еще три – на маршруте – ЗИЛ – Печатники. Теперь речной транспорт стал доступнее для жителей Пресненского и Даниловского районов, а также Нагатинского затона и Нагатино-Садовников.

На данный момент в столице открыты 18 остановок на маршрутах регулярного речного электротранспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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