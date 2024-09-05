Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 17:45

Транспорт

Пассажиры воспользовались электросудами около 450 тыс раз в Москве за лето 2024 года

Пассажиры воспользовались электросудами около 450 тыс раз в Москве за лето 2024 года

Цены на такси могут вырасти в столице из-за нехватки таксистов

В Москве беспилотный трамвай впервые начал перевозить пассажиров

Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Сергей Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Собянин: завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе

Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Сергей Собянин открыл прямой выезд с МСД в сторону области

Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

За лето 2024 года столичные пассажиры воспользовались речными электросудами порядка 450 тысяч раз. А благодаря четырем новым причалам речной транспорт стал доступнее еще для 35 тысяч жителей столицы. Одна новая остановка появилась на маршруте – Киевский – Парк Фили, еще три – на маршруте – ЗИЛ – Печатники.

У жителей каких районов появился альтернативный способ передвижения до нужных локаций в городе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕвгений ДукоАлина ГилеваКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика