Пассажиры воспользовались электросудами около 450 тыс раз в Москве за лето 2024 года

За лето 2024 года столичные пассажиры воспользовались речными электросудами порядка 450 тысяч раз. А благодаря четырем новым причалам речной транспорт стал доступнее еще для 35 тысяч жителей столицы. Одна новая остановка появилась на маршруте – Киевский – Парк Фили, еще три – на маршруте – ЗИЛ – Печатники.

У жителей каких районов появился альтернативный способ передвижения до нужных локаций в городе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.