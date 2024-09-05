05 сентября, 11:30Транспорт
Эксперты ожидают резкого роста цен на такси из-за нехватки водителей
Эксперты ожидают резкого роста цен на такси. Причина – нехватка водителей. К концу года дефицит таксистов может составить порядка 130 тысяч. Об этом рассказали на Восточном экономическом форуме представители компании-агрегатора.
Проблема появилась после ужесточения миграционной политики и правил пассажироперевозок. Так, например, таксистам надо оформлять специальный полис ОСГОП. Он нужен для страхования ответственности перевозчика перед пассажирами.
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