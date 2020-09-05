Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

7 сентября все желающие смогут увидеть шествие колонны исторических трамваев. Она проследует от улицы Сергея Эйзенштейна в Останкино и обратно. Мероприятие продолжится выставкой ретротранспорта на территории трамвайного депо имени Баумана.

"За лето электросудами воспользовались около 450 тысяч раз. Теперь в городе работают 18 причалов на двух регулярных речных маршрутах. Поездки на электросудах стали еще комфортнее и доступнее для пассажиров. Мы продолжаем развивать самый инновационный вид транспорта в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

8 сентября состоится костюмированный заплыв на сап-досках в Серебряном Бору. Сбор участников – в 09:00 около пляжа № 2, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте zapliv24.ru.