Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 22:15

Транспорт

Более миллиона пассажиров воспользовались МЦД 1 сентября

Более миллиона пассажиров воспользовались МЦД 1 сентября

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Более 1 миллиона пассажиров воспользовались МЦД 1 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там также отметили, что москвичи все чаще выбирают именно рельсовый транспорт. А скоро у жителей Калужского направления появится множество новых маршрутов, а также более удобные пересадки и выгодные тарифы благодаря запуску МЦД-4.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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