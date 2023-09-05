Более миллиона пассажиров воспользовались МЦД 1 сентября

Более 1 миллиона пассажиров воспользовались МЦД 1 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там также отметили, что москвичи все чаще выбирают именно рельсовый транспорт. А скоро у жителей Калужского направления появится множество новых маршрутов, а также более удобные пересадки и выгодные тарифы благодаря запуску МЦД-4.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.