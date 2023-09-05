Более 600 дополнительных поездов отправятся на курорты Черного моря в сентябре. Новые составы направят в Адлер, Анапу и Новороссийск, рассказали в РЖД.

Также добавили рейсы по другим направлениям: они будут ходить между Москвой и Ейском, Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском. Всего на сентябрь назначено больше тысячи дополнительных поездов.

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