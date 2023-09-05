Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 11:30

Город

Новости часа: пересадки на метро, МЦК и другие диаметры с МЦД-4 будут бесплатными

Новости часа: пересадки на метро, МЦК и другие диаметры с МЦД-4 будут бесплатными

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пересадки на метро, МЦК и другие диаметры с МЦД-4 будут бесплатными. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений. Об этом заявили в Росавиации.

Около 6,5 тысячи энергоэффективных светильников установили в столице с начала 2023 года. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

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