Новости часа: пересадки на метро, МЦК и другие диаметры с МЦД-4 будут бесплатными

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пересадки на метро, МЦК и другие диаметры с МЦД-4 будут бесплатными. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений. Об этом заявили в Росавиации.

Около 6,5 тысячи энергоэффективных светильников установили в столице с начала 2023 года. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.