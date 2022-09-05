Более тысячи электробусов ежедневно курсируют по столичным дорогам

По столичным дорогам на данный момент курсируют более тысячи электробусов. Первый вышел на улицы Москвы четыре года назад, а теперь этот экологичный транспорт ежедневно перевозит более 100 миллионов пассажиров. При этом всего в городе 79 маршрутов.

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