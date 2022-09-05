Новости часа: РФ и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения. Об этом заявил МИД РФ.

Завершена проходка всех тоннелей до станции метро "Внуково". Об этом рассказал Сергей Собянин.



Прямых попаданий на Запорожскую АЭС при новом обстреле ВСУ не зафиксировано. Об этом сообщила ВГА региона.