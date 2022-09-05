За 4 года работы на дороги Москвы вышли более 1 000 электробусов

На столичных дорогах в данный момент передвигаются больше 1 000 электробусов. Всего экологичный транспорт работает на 79 маршрутах.

Первый электробус вышел на улицы города ровно четыре года назад, в 2018 году. Он поехал по маршруту т73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева.

Теперь электробусы ежедневно перевозят более 100 миллионов пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.