Шесть выделенных полос откроют в Москве с 24 сентября

С 24 сентября в Москве откроют еще шесть выделенных полос. Это почти 10 километров дорог.

Так, городскому транспорту будет проще соблюдать расписание. Самый длинный участок – на Севастопольском проспекте. Его длина составляет около трех километров.

В каких районах еще сделают "выделенки"? И сколько благодаря этому можно будет сэкономить времени в пути? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.