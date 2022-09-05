Еще шесть выделенных полос для общественного транспорта появятся в Москве

Еще шесть участков выделенных полос для общественного транспорта появятся на юге и западе Москвы. Один из них – на Севастопольском проспекте. Полоса протянется от Загородного шоссе до улицы Винокурова, время движения автобусов сократится вдвое.

Благодаря другой полосе быстрее можно будет проехать по Очаковскому путепроводу и Никулинской улице. Также изменения коснутся Загородного шоссе, Орехового бульвара, Рябиновой улицы и проезда Кошкина. Общая длина новых "выделенок" – почти 10 километров.

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