Электрические пассажирские суда включат в единую транспортную систему Москвы. Оплатить проезд можно будет "Тройкой" или банковским пластиком.

Курсировать инновационные речные трамвайчики будут круглый год, для них не важен сезон навигации. Немаловажна экологичность и бесшумность. В каждом салоне – 42 посадочных места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.