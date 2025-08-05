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05 августа, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 августа

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады и Гагаринского тоннеля, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Бутырской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерние часы затруднения прогнозируются по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на 2-м Волоколамском путепроводе и на шоссе Энтузиастов в районе пересечения с Большим Купавенским проездом, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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