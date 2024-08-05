Новости часа: расписание поездов на МЦД-4 изменится с 9 по 25 августа по выходным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расписание поездов на МЦД-4 изменится с 9 по 25 августа по выходным. Об измененном графике предупредил Дептранс.

С начала 2024 года проверено около 900 тысяч газовых плит в квартирах москвичей, сообщил заммэра Петр Бирюков.

В "Москвариуме" родился детеныш дельфина, занесенного в Красную книгу России. Об этом заявила пресс-служба океанариума.