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05 августа, 18:15

Транспорт

Новости часа: расписание поездов на МЦД-4 изменится с 9 по 25 августа по выходным

Новости часа: расписание поездов на МЦД-4 изменится с 9 по 25 августа по выходным

Новости часа: новую хордовую магистраль сформируют на северо-востоке Москвы

Собянин: удобный выезд на МСД будет создан для жителей трех районов СВАО

Сергей Собянин: реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году

В Иране предупредили о возможных сбоях в работе GPS в районе Тегерана

Новую трассу начали строить к станции Кокошкино МЦД-4

"Мой район. Новости": мостовой переход на станции метро "Текстильщики" готов на 50%

Новости часа: начался монтаж щита-гиганта для прокладки Рублево-Архангельской линии

Новая дорога к станции МЦД-4 Кокошкино протянется на 2,5 км

Новости мира: сицилийский аэропорт Катания заработал в нормальном режиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расписание поездов на МЦД-4 изменится с 9 по 25 августа по выходным. Об измененном графике предупредил Дептранс.

С начала 2024 года проверено около 900 тысяч газовых плит в квартирах москвичей, сообщил заммэра Петр Бирюков.

В "Москвариуме" родился детеныш дельфина, занесенного в Красную книгу России. Об этом заявила пресс-служба океанариума.

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