Дептранс Москвы напомнил об изменении расписания поездов на МЦД-1

Столичный Дептранс напоминает об изменении расписания поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первого диаметра. Кроме того, по будням в часы пик закрыта пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую.

Тем временем вечерняя загруженность дорог прогнозируется на уровне в 5–6 баллов. Возможны локальные затруднения в центре, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

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