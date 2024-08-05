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05 августа, 08:30

Транспорт

Дептранс Москвы напомнил об изменении расписания поездов на МЦД-1

Дептранс Москвы напомнил об изменении расписания поездов на МЦД-1

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Столичный Дептранс напоминает об изменении расписания поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первого диаметра. Кроме того, по будням в часы пик закрыта пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую.

Тем временем вечерняя загруженность дорог прогнозируется на уровне в 5–6 баллов. Возможны локальные затруднения в центре, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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