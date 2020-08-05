Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Главная транспортная выставка лета – "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" продлится до 8 сентября, вход на нее бесплатный. В самом начале посетители совершат путешествие во времени – из прошлого в настоящее и будущее городского транспорта.

"Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" состоит из трех частей. С помощью интерактивных экспонатов гости могут больше узнать о работе транспорта сегодня и заглянуть в 2030 год. Часть экспозиции посвящена ВСМ", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На выставке также можно послушать более 250 лекций и дискуссий. Урбанисты, экологи и транспортные эксперты будут дискутировать о будущем города.

