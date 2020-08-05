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05 августа, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

Новости часа: Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

"Мой район. Новости": Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

Новости часа: реконструкцию вокзала Щербинка МЦД-2 завершат до конца 2024 года

Движение частично перекроют в районе Хамовники с 3 по 4 августа

Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

Дептранс предупредил москвичей о раннем вечернем разъезде 2 августа

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Главная транспортная выставка лета – "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" продлится до 8 сентября, вход на нее бесплатный. В самом начале посетители совершат путешествие во времени – из прошлого в настоящее и будущее городского транспорта.

"Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" состоит из трех частей. С помощью интерактивных экспонатов гости могут больше узнать о работе транспорта сегодня и заглянуть в 2030 год. Часть экспозиции посвящена ВСМ", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На выставке также можно послушать более 250 лекций и дискуссий. Урбанисты, экологи и транспортные эксперты будут дискутировать о будущем города.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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