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Семь выделенных полос для городского транспорта появятся в Москве 26 августа

Семь выделенных полос для городского транспорта появятся в Москве 26 августа

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Новые выделенные полосы появятся в пяти столичных округах. Об этом сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

В частности, семь выделенок откроются в Южном, Юго-Западном, Западном, Центральном и Новомосковском административных округах 26 августа. Ввод новых полос, общая длина которых составит 3,5 километра, позволит жителям экономить в среднем до пяти минут в часы пик. Также сократится время ожидания транспорта на остановках.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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