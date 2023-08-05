Семь выделенных полос для городского транспорта появятся в Москве 26 августа

Новые выделенные полосы появятся в пяти столичных округах. Об этом сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

В частности, семь выделенок откроются в Южном, Юго-Западном, Западном, Центральном и Новомосковском административных округах 26 августа. Ввод новых полос, общая длина которых составит 3,5 километра, позволит жителям экономить в среднем до пяти минут в часы пик. Также сократится время ожидания транспорта на остановках.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.