Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 5 по 7 августа

5 августа изменился график движения поездов на МЦД-1. Интервалы движения могут доходить до 1,5 часа, а часть составов проследует без некоторых остановок.

Ряд маршрутов отменят, например, большинство аэроэкспрессов в Шереметьево. Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах № 1195, они курсируют каждые 10 минут. Изменения сохранятся до 7 августа, они связаны со строительством московского городского вокзала Лианозово.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.