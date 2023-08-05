Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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09:30

Транспорт

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 5 по 7 августа

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 5 по 7 августа

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5 августа изменился график движения поездов на МЦД-1. Интервалы движения могут доходить до 1,5 часа, а часть составов проследует без некоторых остановок.

Ряд маршрутов отменят, например, большинство аэроэкспрессов в Шереметьево. Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах № 1195, они курсируют каждые 10 минут. Изменения сохранятся до 7 августа, они связаны со строительством московского городского вокзала Лианозово.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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