Число пассажиров на железной дороге за июль увеличилось почти на 75%

Количество пассажиров, путешествующих поездами, выросло почти на 75% в июле.

В частности, речь идет о составах компании "Гранд Сервис Экспресс", на поездах которой ежедневно в Крым и обратно отправляются около 20 поездов, в каждом из них в среднем провозится 800 пассажиров.

Уточняется, что большинство из них едут до Симферополя, Феодосии и Евпатории. По данным компании, 67% пассажиров предпочитают плацкарт, на купе приходится 30% и лишь 3% покупают билеты в СВ.

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