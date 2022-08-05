Цены на автомобили в России могут снизиться на 50%

Эксперты прогнозируют снижение на 50% стоимости новых автомобилей в России.

Среди причин называется укрепление рубля, а также восстановление логистических цепочек.

Когда можно ждать обвала цен и каких марок это коснется, неужели даже иностранных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.