Первую морскую баржу, заказанную Енисейским речным пароходством, спустили на воду

В Томской области спустили на воду первую морскую баржу, заказанную Енисейским речным пароходством. Грузоподъемность таких барж составляет 3 тысячи тонн.

Уточняется, что такие суда предназначены для доставки грузов в арктических районах, они будут ходить на Таймыр и помогут закрыть дефицит флота на Енисее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.