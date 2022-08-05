Москвичам напомнили об изменении расписания поездов на участке Москва – Тверь

Расписание движения поездов на участке Москва – Тверь изменилось из-за реконструкции станции Крюково в Зеленограде.

Уточняется, что были увеличены интервалы движения, а часть поездов отменили. Кроме того, ряд электричек будет ходить от станций Химки, Сходня, Малино и обратно.

Временный график будет действовать до 14 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.