Юрист рассказал, как должна действовать авиакомпания при задержке или отмене рейса

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Домодедово. Они должны были лететь в Якутию, но рейсы отменили из-за лесных пожаров. Юрист Рубен Маркарьян рассказал, как должен действовать перевозчик в случае задержки или отмены рейса.

"В случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим или по другим причинам, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров услуги. Не предоставить, а организовать", – сказал юрист.

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