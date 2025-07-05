Специалисты приступили к демонтажу монорельса в Москве. Территорию вдоль линии уже оградили, а к месту подогнали специальную технику. Как ранее сообщали, часть эстакады планируют снести, чтобы открыть вид на главный вход ВДНХ.

С монорельсом москвичи попрощались на 27 июня. Многие пришли на станции, чтобы прокатиться в последний раз. В Дептрансе пояснили, что за 20 лет ветка так и не смогла стать полноценным видом транспорта. Теперь на месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте.

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