Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июля

За соблюдением прав пассажиров после задержки самолетов в столичных аэропортах следит транспортная прокуратура. Как сообщили в Росавиации, ограничения, которые мешали бортам покидать воздушные гавани, уже сняты. В Шереметьево в настоящий момент нормализуют поток рейсов.

"Мостурфлот" отменил ближайший круиз на теплоходе "Николай Карамзин", где нашли норовирус. Им заболели 37 человек, в том числе пассажиры и члены экипажа, включая повара и официанта. На борту специалисты нашли грубые нарушения санитарных норм при организации питания.

В столичном районе Строгино произошел пожар. Горело двухэтажное здание торгового центра, расположенного на улице Маршала Катукова. Как сообщает МЧС, из здания были эвакуированы порядка 100 человек.