Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июля

В России лимит выплат по ДТП, оформленным без инспекторов, вырос до 200 тыс руб

Прокуратура проследит за соблюдением прав пассажиров после задержки рейсов в Москве

Улицы в центре Москвы перекрыли из-за гонки "Две реки" и Ночного велозаезда

Более 1,1 млн человек посетили речные вокзалы Москвы в 2025 году

В Шереметьево возобновили вылеты после усиления ветра

"Мой район. Новости": поезда "Иволга 4.0" вышли на Ярославское направление

"Мой район. Новости": трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и Чистые пруды

В Шереметьево заявили, что работают над возвращением графика вылетов

Сильный ветер парализовал вылеты из Шереметьево

За соблюдением прав пассажиров после задержки самолетов в столичных аэропортах следит транспортная прокуратура. Как сообщили в Росавиации, ограничения, которые мешали бортам покидать воздушные гавани, уже сняты. В Шереметьево в настоящий момент нормализуют поток рейсов.

"Мостурфлот" отменил ближайший круиз на теплоходе "Николай Карамзин", где нашли норовирус. Им заболели 37 человек, в том числе пассажиры и члены экипажа, включая повара и официанта. На борту специалисты нашли грубые нарушения санитарных норм при организации питания.

В столичном районе Строгино произошел пожар. Горело двухэтажное здание торгового центра, расположенного на улице Маршала Катукова. Как сообщает МЧС, из здания были эвакуированы порядка 100 человек.

Читайте также
транспортпроисшествияпожаргородвидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика