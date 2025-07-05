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05 июля, 19:15

Транспорт

Прокуратура проследит за соблюдением прав пассажиров после задержки рейсов в Москве

Прокуратура проследит за соблюдением прав пассажиров после задержки рейсов в Москве

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Транспортная прокуратура проследит за соблюдением прав пассажиров после задержки рейсов в столичных аэропортах. Как сообщили в Росавиации, ограничения, которые мешали бортам покидать воздушные гавани, уже сняты.

Службы авиагавани Шереметьево в настоящий момент нормализуют поток рейсов. При этом остальные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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