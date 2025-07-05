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05 июля, 13:15

Транспорт

Сильный ветер парализовал вылеты из Шереметьево

Сильный ветер парализовал вылеты из Шереметьево

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Рейсы из аэропорта Шереметьево временно не вылетали из-за сильного ветра – об этом сообщает Росавиация. На прием воздушных судов аэропорт продолжает работать. В периоды ослабления ветра рейсы постепенно отправляются, однако ранее авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о возможных корректировках расписания.

Похожая ситуация наблюдается и в петербургском Пулково – здесь задержаны рейсы, в том числе в Москву, Сочи, Тюмень и Казань. Все службы и колл-центры авиакомпаний переведены на усиленный режим для минимизации задержек. Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат или переоформление билета на последующие рейсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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