05 июля, 09:45Транспорт
В Москве изменится схема движения на пересечении Путилковского шоссе
С 10 июля изменится схема движения на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411. На этом участке начнется строительство тоннеля длиной полкилометра.
Новый объект обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и позволит выезжать на МКАД без остановок на светофоре. Проект значительно повысит транспортную доступность для ста тысяч жителей прилегающего микрорайона. Открыть движение по новому тоннелю планируют в последнем квартале этого года.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.