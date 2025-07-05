В Москве изменится схема движения на пересечении Путилковского шоссе

С 10 июля изменится схема движения на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411. На этом участке начнется строительство тоннеля длиной полкилометра.

Новый объект обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и позволит выезжать на МКАД без остановок на светофоре. Проект значительно повысит транспортную доступность для ста тысяч жителей прилегающего микрорайона. Открыть движение по новому тоннелю планируют в последнем квартале этого года.

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